Faizlerde sınırlı gerileme
ABD’de İran yaptırımlarına yönelik Mehmet Hakan Atilla’nın sanık Reza Zarrab’ın tanık durumunda davaya ilişkin riskler ve gerginlikler bir süredir Türk varlıklarında fiyatlamalara konu olmakla beraber, Zarrab’ın ifade vermeye başlamasının ardından Türk piyasalarında marjinal bir etkinin olmadığı görülüyor.
Gösterge faiz ve 10 yıllık tahvil faizinde bir miktar geri çekilme söz konusu oldu.
Bu durum; yakın vadede ekonomik ve politik birçok değişkeni izlemek durumunda kalacak olan Türk finansal varlıklarının risk fiyatlamasının çoğunu yapmış olduğunun ve dikkatini ekonomik gelişmelere yoğunlaştırdığının göstergesi olarak algılanabilir.
Söz konusu davaya ilişkin gelişmelerin piyasalar için kısa dönemde aşağı yönlü risk teşkil etmeye devam edeceği de belirtiliyor. Faizlerde geri çekilme olması sevindirici.
Bozulan enflasyon beklentileri ve TCMB’den beklenen faiz artırımı çerçevesinde bu çekilme sınırlı kalabilir. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 13’ün üzerini gördükten sonra yüzde 12,34’e kadar geriledi.
Gösterge faiz yüzde 13,67’de, önceki hafta yüzde 14,2’ler görülmüştü. Faizlerdeki geri çekilme, yukarı hareket için marj yaratmış olabilir.
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