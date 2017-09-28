F/K ve PD/DD’ye göre ucuz kalan hisseler

Eylül 28, 2017 0 Yorum 139 Okunma
F/K ve PD/DD’ye göre ucuz kalan hisseler

Geçen hafta, Kuzey Irak’taki referanduma ilişkin gelişmeler ve Türkiye-Almanya geriliminin tekrar gündeme gelmesi, TL varlıklara ve BİST’e satış getirdi.

Bu dönemde piyasa değeri 100 milyon TL’nin üzerinde olan, 15 sektörden 43 hisseyi F/K ve PD/DD rasyolarını baz alarak inceledik.

Uzmanlar, düşük değerlemede işlem gören bu hisselere dikkat çekerken, ‘seçici alım’ önerisinde bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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