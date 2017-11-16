Garanti, TSKB ve YKB önerilerde ilk sırada

Kasım 16, 2017 0 Yorum 110 Okunma
Garanti, TSKB ve YKB önerilerde ilk sırada

2017’nin dokuz aylık döneminde kârlılıktaki güçlü görünümlerini koruyan bankalar, aktif büyüklük, kredi ve mevduatta da önemli büyüme oranları elde etti.

Son çeyreğin gelir kalitesi ve kârlılık açısından daha iyi olabileceği öngörülüyor. Ancak yüksek kredi/mevduat oranıyla kur ve faizlerdeki artış, riskler arasında gösteriliyor.

Dokuz kurumun önerilerinde ise Garanti, TSKB ve YKB öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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