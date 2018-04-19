Geri çekilmeler alım fırsatı mı?
Geçen hafta Suriye kaynaklı belirsizliklerle piyasalarda iniş-çıkışlar vardı.
Jeopolitik risklerin tırmandığı bu süreçte, BİST’te dalgalanmaların devamı bekleniyor.
Uzmanlar, 100.000-109.000 aralığının uzun vadeli alım fırsatı olabileceğini belirtirken yatırımcılara dengeli portföy öneriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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