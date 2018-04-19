Geri çekilmeler alım fırsatı mı?

Nisan 19, 2018 0 Yorum 151 Okunma
Geri çekilmeler alım fırsatı mı?

Geçen hafta Suriye kaynaklı belirsizliklerle piyasalarda iniş-çıkışlar vardı.

Jeopolitik risklerin tırmandığı bu süreçte, BİST’te dalgalanmaların devamı bekleniyor.

Uzmanlar, 100.000-109.000 aralığının uzun vadeli alım fırsatı olabileceğini belirtirken yatırımcılara dengeli portföy öneriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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