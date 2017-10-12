Geri çekilmeler ‘alım’ fırsatı mı?

Ekim 12, 2017 0 Yorum 92 Okunma
Geri çekilmeler ‘alım’ fırsatı mı?

BİST-100, 110.000’in üzerinden başladığı eylül ayını yüzde 6,46 düşüşle kapattı.

FED’in açıklamalarının ve Kuzey Irak referandumu sonrası gelişmelerin izleneceği bu süreçte, uzmanlar BİST’te kısa vadede ana trendin aşağı ve satış yönlü olduğunu söylüyor.

Yatırımcılara ‘bekle-gör’ ve ‘zarar-kes’ stratejileriyle hareket etmeleri önerilirken, portföylerde hisse ve mevduat ağırlığı bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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