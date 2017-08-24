GYO ve çimentoda potansiyel var mı?

Ağustos 24, 2017 0 Yorum 138 Okunma
GYO ve çimentoda potansiyel var mı?

Önceki hafta 110.000’leri gören BİST, geçen hafta 106.000’lere geriledi.

Bu düşüşün düzeltme hareketi olarak sınırlı kalması bekleniyor. Bu süreçte konut ile çimento hisselerindeki görünümü analiz ettik.

Analistler, ilk yarıda güçlü performans gösteremeyen iki sektörde yılın geri kalanı için potansiyel görüyor. Önerilerde Akçansa ve Bolu Çimento ile Halk GYO ve Torunlar GYO öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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