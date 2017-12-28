GYO’da 2018 yılı daha iyi olabilir
2017’de BİST-100 yönünü yukarı çevirirken GYO Endeksi ile GYO hisselerinin getirilerindeki zayıf görünüm dikkat çekti.
Bu yıl zayıf alım gücü, yüksek konut faizleri ve güçsüz TL’nin etkisiyle sektörün büyümede önceki yılların gerisinde kaldığı belirtiliyor.
Konut faizlerinde indirim ve KDV destekleriyle tüketiciye ödeme kolaylığı sunacak kampanyalar ise sektörü 2018 yılında öne çıkarabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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