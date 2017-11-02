Halka arzlarda canlanma olur mu?
Son dönemde halka arzlardaki gelişmeler dikkat çekiyor.
BİST-100 2017 başından bu yana yüksek getiri elde ederken, halka arzlar da bu rüzgârı arkasına aldı.
Özellikle Mavi Giyim’in başarıya ulaşan halka arzı sonrası önümüzdeki süreçte halka arz için Başkent Doğalgaz, Borsa İstanbul, Defacto, EnerjiSA, Memorial Sağlık Grubu, MLP Sağlık, Pana Yatırım Holding ve Şok Market’in ismi geçiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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