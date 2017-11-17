Hedef değerimiz 123.000 seviyesi
Gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu trend devam ediyor. Bu süreçte Borsa İstanbul, benzer ülkelere göre yüzde 40 gibi yüksek bir iskonto oranıyla işlem görüyor.
TALİP YILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr
Yüksek büyüme oranlarına ve şirket kârlılıklarına dikkat çeken Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Rakip piyasalara göre yüksek iskonto farkının kapanmasını bekliyoruz. Endeks hedef değerimiz 123.000 seviyesinde” diyor.
Bu yıl, gelişmekte olan ülkelere dönük küresel yatırımcı ilgisinin yıl boyunca devam ettiği bir süreç yaşandı. Türkiye de bu gelişmeden yılın büyük bir kısmında faydalandı. Yurtdışına baktığımızda bu dinamiklerin ufak ufak değiştiğini söylemek mümkün ama henüz gelişmekte olan ülkelerin cazibesini kaybettiğini söylemek de güç. Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş,
Türkiye açısından ise güçlü ekonomik büyüme ivmesi ve şirket kârlarıyla hisse fiyatlarının benzer ülkelere göre iskontolu olmasına dikkat çekiyor ve piyasanın önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyor. Kurum olarak endeks için 123.000 hedef değerini öngördüklerini anlatan Erdoğmuş, model portföyde ise hisse, mevduat ve döviz ağırlıklı bir dağılım öneriyor. Erdoğmuş ile piyasa beklentilerini ve yatırımcılara tavsiyelerini konuştuk.
Yılın geri kalanında piyasaları etkileyecek iç ve dış faktörler neler olacak? Gelişen piyasalara para girişi devam edecek mi?
Yurtdışı açısından ABD Merkez Bankası (FED) başkanının seçimi, yeni gelen başkanın para politikası uygulamaları, Çin’in büyüme dinamikleri gibi ekonomik gelişmeler yanında Avrupa Birliği (AB) bünyesinde İspanya örneğinde siyasal istikrar tartışmaları, piyasalara yön verecek önemli gelişmeler arasında. Bizim açımızdan da büyüme nin sürdürülmesi, enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi gibi ekonomik hedefler önem taşıyor. Bu kalemlerde olumlu veri akışının güçlenmesiyle bize dönük ilginin kuvvetli kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Genel olarak, gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya ağırlık vermesiyle küresel boyutta gelişen piyasalara dönük para girişleri azalabilir beklentisi var. Ancak kamu ve özel şirketlerimizin güçlü mali yapıları ve istikrarlı büyüme eğilimleri nedeniyle piyasamızın bu tür dönemsel daralmaların olası etkilerinden daha az etkilenecek piyasalar arasında olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye gelişen piyasalara para girişinden ne ölçüde faydalandı? Piyasalarımız hala iskontolu mu?
Türkiye, kendine özgü koşulları nedeniyle gelişen piyasalara dönük ilgiden yeterince faydalanamadı. Fiyat/ Kazanç (F/K) oranları açısından BİST’in verileri Rusya’nın ardından en düşük ikinci değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler için baz kabul edilen MSCI-GOÜ ile kıyaslandığında yüzde 40’lara yaklaşan bir iskonto taşıyoruz. Türk şirketlerinin F/K iskontosu-nun 2013 ortasından itibaren artmaya başladığını ve mevcut seviyelerde de rekor yüksekliğe ulaştığını söyleyebiliriz.
Yılın kalanında borsada neler bekliyorsunuz? Endeks hedef değeriniz nedir? Geri çekilmelerde destek neresi?
Biz piyasaların benzer ülkelere göre iskontosu olduğunu ve önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Araştırma bölümümüzün değerlemeleri çerçevesinde, 12 aylık vadede BİST-100 Endeksi’nin hedefini 123.000 olarak ilan ettik. Olumlu görüşümüzü öncelikle 2017 ve 2018 yıllarında üst üste yüzde 5’in üzerinde ekonomik büyüme sağlanacağı ve 2018 başından itibaren baz etkisinin de katkısıyla enflasyonist baskının hafifleyeceği öngörülerimize dayandırıyoruz. Mevcut risk dinamiklerinin yatışması durumunda endeks hedeflerimize rahatlıkla ulaşılacağını, yeniden diğer piyasaları yakalayacağımızı tahmin ediyoruz.
Dolar/TL’de beklentiniz nedir? Kurda gevşeme olur mu?
Dolar/TL kuru için 2017 sonu hedefimiz 3,80, 2018 sonu hedefimiz ise 4,03 seviyesi. Kur tarafında en önemli gelişme enflasyonun seyri olacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren düşmeye başlayacak olan enflasyonla birlikte döviz kurları üzerindeki yukarı yönlü baskı azalabilir.
Euro/dolar paritesi nasıl seyreder?
Euro/dolar paritesi yılın geri kalanında güçlü dolar etkisiyle baskıda kalabilir. Burada yeni FED başkanının şahin kanada yakın olması ve ABD Başkanı Trump’ın vergi reformunun yürürlüğe girmesi beklentisi nedeniyle güçlü kalan dolar, FED’in bilanço küçültmesi sürecinden de olumlu etkilenebilir. Parite yıl sonunu 1,15-1,16 civarında kapatabilir. 2018 yılında ise paritenin seyri ABD enflasyonunun seyrine bağlı olabilir.
Gösterge faizde beklentiniz nedir? TL faizde hangi yatırım aracı öne çıkar?
Yılın geri kalanında gösterge faizin büyük ölçüde mevcut seviyesinde kalmasını bekliyoruz. Olası bir gerilemenin ancak 2018 başında enflasyonda gerileme işaretlerinin alınmasıyla mümkün olacağını tahmin ediyoruz. Mevduat ve yine 2018 başında faizde sınırlı düşüş senaryosu dahilinde Hazine bonosu yatırımı cazip olabilir.
Altın için neler bekliyorsunuz? Yükseliş sürer mi?
Ons altın yılın geri kalanında güçlü dolar nedeniyle baskıda kalmaya devam edebilir. ABD faizlerinin yukarı yönlü seyri burada başrolü oynayacaktır. Ons altında yıl sonu beklentimiz 1.250-1.300 dolar bandı. 2018 yılında ABD enflasyonunun seyri, altın fiyatlamaları için en önemli belirleyici olacak.
AK YATIRIM’IN MODEL HİSSE PORTFÖYÜ
KARDEMİR: Tamamlanan çubuk kangal yatırımının ve önümüzdeki yıllarda tamamlanacak tren/lokomotif tekerleği yatırımının kâr marjına olumlu etkileri beklentisiyle öneriliyor.
ŞİŞECAM: Halka açık iştiraklerinin kuvvetli fiyat performansları sonrası ucuz kalan değerlemesiyle dikkat çekiyor.
TOFAŞ OTO: Yüksek operasyonel kârlılık ve hedeflenen yeni pazarlarla ihracatta büyüme potansiyeli öne çıkarıyor.
TÜRK HAVA YOLLARI: Havacılık sektöründe yolcu talebi ve bilet fiyatlarının olumlu trende girmesi sonrası yüksek operasyonel kârlılık beklentisiyle beğeniliyor.
“SEKTÖRDE İYİ BİR KONUMDAYIZ”
“Ak Yatırım olarak güçlü ve deneyimli kadromuz, dijital kanallarımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla bireysel ve kurumsal yatırımcılara tüm sermaye piyasası enstrümanlarında hizmet veriyoruz. Piyasa beklentilerine göre yeni ürünler de oluşturuyoruz. Yapılandırılmış Borçlanma Araçları’nda 2017/9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracımızı yaklaşık iki katına çıkardık. Dokuz aylık dönemde pay senedi piyasasında yüzde 5,79 pazar payı ile beşinci sırada, VİOP’da yüzde 6,25 pazar payı ile dördüncü sırada yer aldık. 2017/6 aylık verilere göre ise kaldıraçlı işlem hacminde banka kökenli aracı kurumları arasında ilk sıradayız.”
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