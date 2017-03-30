İhracatçı şirketlerin beklentisi yüksek
2016 yıl sonu bilanço dönemi sona erdi. Sanayi şirketlerinin net kârında yıllık bazda düşüş görülse de ciro ve FVAÖK arttı.
Kur dalgalanmalarına karşı ihracat ağırlıklı ve döviz fazlası olan şirketlerin 2016’da öne çıktığını belirten uzmanlar, 2017 ilk çeyrekte bu şirketlerden yine olumlu performans bekliyor.
Bu açıdan da otomotiv, beyaz eşya, gayrimenkul ve çimento önde görülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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