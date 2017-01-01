İlk çeyrek portföy önerileri
Zor bir yıl olan 2016 geride kaldı. 2017 takvimi de oldukça yoğun.
İlk çeyrekte BİST’te 80.000-85.000 bandına işaret ediliyor. Bu süreçte 14 aracı kurum ve portföy yönetim şirketinin yöneticisinden piyasa beklentilerini ve yatırımcılara önerilerini aldık.
Önerilerde yüzde 27,4 ile hisse senedi öne çıkıyor. Mevduat, dolar, ÖST ve fon da önerilen diğer yatırım araçları arasında yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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