İran ile yeni dönemin öne çıkan şirketleri
Piyasalarda dalgalı seyir sürerken İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların etkisi merak ediliyor.
İran ile ilişkilerin gelişmesinin gıda, perakende, havacılık, enerji, petrol, petrokimya, gübre, tekstil ve bankacılık sektörlerine olumlu yansıyacağı belirtiliyor.
BİM, Gübre Fabrikaları, Halkbank, Pegasus, THY, TAV ve Tüpraş’ın da pozitif etkilenebileceği kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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