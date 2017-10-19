İran ile yeni dönemin öne çıkan şirketleri

Ekim 19, 2017 0 Yorum 81 Okunma
İran ile yeni dönemin öne çıkan şirketleri

Piyasalarda dalgalı seyir sürerken İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların etkisi merak ediliyor.

İran ile ilişkilerin gelişmesinin gıda, perakende, havacılık, enerji, petrol, petrokimya, gübre, tekstil ve bankacılık sektörlerine olumlu yansıyacağı belirtiliyor.

BİM, Gübre Fabrikaları, Halkbank, Pegasus, THY, TAV ve Tüpraş’ın da pozitif etkilenebileceği kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap