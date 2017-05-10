Kâr realizasyonu alım fırsatı getirebilir

Mayıs 10, 2017 0 Yorum 78 Okunma
Kâr realizasyonu alım fırsatı getirebilir

BİST 100 endeksi, Mayıs 2013’te gördüğü 93.398’lik tarihi zirvesini yenileyerek nisan ayını 94.655’ten tamamladı.

Uzmanlar, nisan ayındaki bu rekor yükseliş sonrasında mayıs ayı içinde görülebilecek kâr realizasyonlarına dikkat çekiyor.

Ancak bu sürecin yeni alım için fırsatlar yaratabileceği de ifade ediliyor. Bu bağlamda önerilen hisselerin başında ise Tüpraş ve Enka İnşaat yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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