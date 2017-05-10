Kâr realizasyonu alım fırsatı getirebilir
BİST 100 endeksi, Mayıs 2013’te gördüğü 93.398’lik tarihi zirvesini yenileyerek nisan ayını 94.655’ten tamamladı.
Uzmanlar, nisan ayındaki bu rekor yükseliş sonrasında mayıs ayı içinde görülebilecek kâr realizasyonlarına dikkat çekiyor.
Ancak bu sürecin yeni alım için fırsatlar yaratabileceği de ifade ediliyor. Bu bağlamda önerilen hisselerin başında ise Tüpraş ve Enka İnşaat yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Satın almak için 4-5 şirketi izliyoruz
Sonraki haber Yeni konsepte 7 milyon TL harcadı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?