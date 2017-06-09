Kârda sürdürülebilir büyüme sağlayacağız

Haziran 9, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Kârda sürdürülebilir büyüme sağlayacağız

8 milyar Euro iş hacmiyle kablo sektöründe dünya lideri olan Prysmian Grup’un Türkiye şirketi Türk Prysmian Kablo, üretim kapasitesiyle grup içinde ilk üçte yer alıyor.

Zorluklara rağmen 2016’da 953,6 milyon TL ciro, 24,3 milyar TL faaliyet kân elde ettiklerini söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, “2017’de satışta ve kârlılıkta sürdürülebilirliği sağlayacağız” diyor.

Erkan Aydoğdu ile şirketin 2016 yılını değerlendirdik, 2017 yılı hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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