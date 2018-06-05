Kurlardaki hareket kimleri etkiliyor?

Haziran 5, 2018 0 Yorum 100 Okunma
Kurlardaki hareket kimleri etkiliyor?

Piyasalarda gündem maddesi döviz kurlarındaki dalgalanmalar. Bu dalgalanmalar döviz açığı ve fazlası olan şirketleri etkiliyor.

Bu dönemde borsada döviz fazlası ve döviz bazlı geliri olan, hedge mekanizmasını doğru ve etkili kullanan şirketlerin hisseleri öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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