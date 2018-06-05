Kurlardaki hareket kimleri etkiliyor?
Piyasalarda gündem maddesi döviz kurlarındaki dalgalanmalar. Bu dalgalanmalar döviz açığı ve fazlası olan şirketleri etkiliyor.
Bu dönemde borsada döviz fazlası ve döviz bazlı geliri olan, hedge mekanizmasını doğru ve etkili kullanan şirketlerin hisseleri öneriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber AR-GE merkeziyle ihracata yüklenecek
Sonraki haber 4 yılda 10 bin sporcuya ulaşacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?