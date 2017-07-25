Merkez bankalarından sürpriz gelecek mi?
Gelişmekte olan piyasalar, önemli gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının ‘güvercin’ politikaları sayesinde olumlu bir trend sergiliyor.
Geçen hafta ECB ve BOJ para politikası faizlerini sabit tuttu. Bu hafta ise FED’in toplantısı izlenecek.
Bu hafta ayrıca TCMB’nin toplantısı da var. Beklentiler FED’in faiz artışı yapmayacağı yönünde.
TCMB’nin de faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Habern ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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