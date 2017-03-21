Merkez’in faiz artışı kura nefes aldırıyor

Mart 21, 2017 0 Yorum 87 Okunma
Merkez’in faiz artışı kura nefes aldırıyor

FED ve TCMB’den ardı ardına gelen faiz artışları, kuru aşağı çekerek dolar/ TL’yi 3,60 desteğine kadar getirdi.

Küresel tahvil faizlerinde görülen yükseliş, kur etkisi ve çift haneli enflasyon gösterge faizde de yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Kurdaki geri çekilmeler beklenen yukarı hareket için alım fırsatı olabilecekken, faizlerde beklenen yükseliş de mevduat önerilerini getiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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