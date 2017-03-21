Merkez’in faiz artışı kura nefes aldırıyor
FED ve TCMB’den ardı ardına gelen faiz artışları, kuru aşağı çekerek dolar/ TL’yi 3,60 desteğine kadar getirdi.
Küresel tahvil faizlerinde görülen yükseliş, kur etkisi ve çift haneli enflasyon gösterge faizde de yukarı yönlü baskıyı artırıyor.
Kurdaki geri çekilmeler beklenen yukarı hareket için alım fırsatı olabilecekken, faizlerde beklenen yükseliş de mevduat önerilerini getiriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Vodafone 'önce kadın' diyor
Sonraki haber Bodrum’a yeni marina geliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?