Nakit değerinde öne çıkan şirketler

Mart 22, 2018 0 Yorum 230 Okunma
Nakit değerinde öne çıkan şirketler

Hisse seçimlerinde öne çıkan rasyolardan biri net nakit değerin piyasa değerine (PD) oranı.

Bu oranı yüksek olan 30 şirketi belirledik.

Alarko GYO, AG Anadolu Grubu Holding, TAV Havalimanları, Doğan Gazetecilik, Sabancı Holding gibi şirketler bu açıdan öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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