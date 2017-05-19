Net kâr ve satışlar sanayide güçlü arttı
2017 ilk çeyrek bilançoları tamamlandı ve sanayi şirketleri bu dönemde 2016 ilk çeyreğe göre güçlü net kâr ve satış büyümesi elde etti.
Uzmanlar, beyaz eşya, konut ve GYO, petrokimya, demir,çelik ve otomotiv şirketlerinin güçlü satış hacmi, iyi net kâr ve başarılı FVAÖK ile ilk çeyreğin öne çıkanları olduğunu ifade ediyor.
İkinci çeyrekte bu şirketlerden yine iyi sonuçlar bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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