Otomotivde bu yıl beklentiler iyi değil

Ocak 27, 2017 0 Yorum 17 Okunma
Otomotivde bu yıl beklentiler iyi değil

Piyasalarda görece iyimserliğin etkili olmasıyla geçen hafta dolardaki yükseliş dururken, BİST-100 son altı aydaki en yüksek kapanışını gördü.

Bu süreçte 2016’yı iyi geçiren otomotiv sektörünü analiz ettik, sekiz şirketin 2017 beklentilerini derledik.

Kurdaki yükselişin bu şirketlerin kârına olumsuz yansıyacağını söyleyen analistler, ÖTV zammının etkisiyle talepte düşüş bekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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