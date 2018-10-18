Otomotivdeki daralma kimleri etkileyecek?
Otomotivde daralma sürüyor.
Kurlardaki dalgalanma, artan faizler ve zayıflayan satın alma gücünün daralmada etkili olduğu kaydedilirken bunun üçüncü çeyrek bilançolarında ciroyu ve kârlılığı aşağı çekmesi bekleniyor.
İhracat ağırlıklı şirketler ise bir adım öne çıkabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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