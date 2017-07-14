Otomotive yatırımı ihracat cazip kılıyor
BİST-100, 4 Temmuz’da gördüğü 101.208 seviyesiyle rekorunu tazeledi.
Bu süreçte 2016’yı iyi geçiren ama 2017 beklentileri zayıf olan otomotiv sektöründeki sekiz şirketi inceledik.
Analistler, ilk yarıdaki nispeten zayıf sonuçlara rağmen, güçlü ihracatın ve kurdaki yatay seyrin ikinci yarıda sektöre pozitif yansıyacağını söylüyor.
Sektör hisselerinde yatırım potansiyeli görülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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