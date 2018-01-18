Otomotivi 2018’de de ihracat ayakta tutacak
2017 son çeyreğe ait bilançoların açıklanmasına az kala, otomotiv şirketlerindeki beklentileri inceledik.
ÖTV, kur ve enflasyondaki artışların sektöre olumsuz yansıyacağı öngörülüyor.
Ancak ihracat ağırlıklı şirketlerden yine başarılı performans bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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