ÖTV ve KDV indirimleri 15 hisseyi yukarı taşıdı
24 Mayıs’ta 98.313 ile zirve kapanışını gerçekleştiren BİST-100 Endeksi’nde kısa sürede 100.000 hedefine ulaşılacağı öngörülüyor.
Güçlü ilk çeyrek bilançoları ile beyaz eşya, mobilya ve konuttaki ÖTV ve KDV indirimleri bu yükselişte etkili oldu.
Şubat ayından bu yana bu sektörlerdeki 15 hisse ‘Endeks Üzeri Getiri’ sağlarken, devam eden indirimler talebi ve satışları daha da artırabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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