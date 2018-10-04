Öz sermaye kârlılığıyla öne çıkan 25 şirket

Ekim 4, 2018 0 Yorum 177 Okunma
Öz sermaye kârlılığıyla öne çıkan 25 şirket

Öz sermaye kârlılığı, borsada önemli rasyolardan biri.

Biz de PD/DD ile son beş yıllık ortalamaları dikkate alarak öz sermaye kârlılığıyla öne çıkan 25 şirketi belirledik.

Bu oranın yüksek olması güçlü finansal görünüme işaret ederken, hisseler yüksek getiri elde ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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