Petroldeki yükseliş kimleri etkileyecek?
Piyasalar, İstanbul’daki terör saldırısı, beklentileri aşan enflasyon ve OHAL’in uzatılmasının etkisiyle 2017’ye satış dalgasıyla girdi.
Bu arada petrol fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor. Bu artışın üretimde girdi olarak petrol ve türevlerini kullanan Aksa Akrilik, Kordsa, Petkim, Aygaz, Tüpraş, THY, Pegasus ile cam, çimento ve gübre şirketlerinin performansını etkileyeceği hesaplanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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