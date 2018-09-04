Piyasada gözler Merkez’e çevrildi

Eylül 4, 2018 0 Yorum 401 Okunma
Piyasada gözler Merkez’e çevrildi

Bayram tatili sonrası geçen hafta kurlarda dalgalanma devam etti.

Dolar kuru 6,75 TL’ye kadar çıkınca hükümetten stopaj hamlesi geldi.

Şimdi gözler 13 Eylül’deki PPK toplantısında. Toplantıdan faiz artışı bekleyen uzmanlara göre bu süreçte portföyler dengeli oluşturulmalı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap