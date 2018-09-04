Piyasada gözler Merkez’e çevrildi
Bayram tatili sonrası geçen hafta kurlarda dalgalanma devam etti.
Dolar kuru 6,75 TL’ye kadar çıkınca hükümetten stopaj hamlesi geldi.
Şimdi gözler 13 Eylül’deki PPK toplantısında. Toplantıdan faiz artışı bekleyen uzmanlara göre bu süreçte portföyler dengeli oluşturulmalı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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