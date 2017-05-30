Portföylerde altın tutmaya devam edin

Mayıs 30, 2017 0 Yorum 79 Okunma
Portföylerde altın tutmaya devam edin

En önemli yatırım araçlarından biri olan altın için uzmanlar, portföylerde bulunmaya devam etmesini öneriyor. TL bazında 140 TL seviyeleri destek olarak görülüyor.

Ons fiyatında meydana gelebilecek yukarı hamlelerle birlikte gram fiyatında 155 TL zirve seviyelerine doğru hareketler görebiliriz. FED’in yeni faiz hamleleri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların merceğinde olmalı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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