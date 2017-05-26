Ramazan hangi hisselere hareket getirecek?
Piyasalar, gıda-içecek ve perakende gıda şirketlerinin öne çıktığı bir dönem olan ve bu yıl 26 Mayıs’ta başlayacak Ramazan’a hazırlanıyor.
Biz de son beş yılda Ramazan ayının bir ay öncesinde ‘Endeks Üzeri Getiri’ sağlayan şirket hisselerini araştırdık.
Buna göre; CCI, BIM, Banvit, Tuborg, Anadolu Efes, Ülker Bisküvi ve Kristal Kola, getirisi yüksek hisseler arasında yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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