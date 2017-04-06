Referandum sonrası ‘kâr satışı’na dikkat!
Piyasalar son günlerde 16 Nisan’da yapılacak referanduma dikkat kesildi.
Aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticileri, referandum süreci ve sonrası için BİST-100’de ağırlıklı olarak 90.000-95.000 bandını öngörüyor.
Buna rağmen ‘kâr satışı’ olasılığına da dikkat çekiliyor. Hızlı kâr realizasyonunun ‘seçici alım’ fırsatı olarak kullanılabileceği de ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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