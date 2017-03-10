Referandum sürecinde en çok hisse öneriliyor
Mart ayının gelmesiyle beraber piyasalar da 16 Nisan’daki referandum için geri sayıma başladı.
Bu süreç için Borsa İstanbul’da ağırlıklı olarak 85.000-90.000 bandına işaret ediliyor.
Bu kritik zamanda aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden portföy dağılımlarını aldık.
Önerilerde hisse ve mevduat en çok önerilen yatırım araçları olarak öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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