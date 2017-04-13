Referandum sürecinde önerilen 43 hisse

Nisan 13, 2017 0 Yorum 117 Okunma
Referandum sürecinde önerilen 43 hisse

Nisan, genelde borsada pozitif seyrin görüldüğü bir ay olsa da bu yıl referandum nedeniyle daha temkinli beklentiler var.

Bu süreçte mevsimsel hareketlerle çimento, cam, inşaat, gıda, içecek ve beyaz eşyada hareketlilik bekleyen uzmanlar, dengeli ve düşük riskli portföyü tavsiye ediyor.

Alım için ise en çok Garanti, Tofaş, BİM, Enka inşaat, Petkim, T. Şişecam ve Türk Traktör öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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