Sanayi bilançoları bankaları solladı

Kasım 30, 2017 0 Yorum 67 Okunma
Sanayi bilançoları bankaları solladı

Dokuz aylık bilançolar tamamlandı ve sanayi şirketleri güçlü net satış ile kârlara ulaşarak bankaları geride bıraktı.

Uzmanlar, dış talepteki toparlanmanın ve TL’deki seyrin ihracatçı şirketleri öne çıkardığını belirtiyor.

Sanayi sektörleri arasında metal, cam, kimya, dayanıklı tüketim, demir-çelik, ulaştırma ve telekom öne çıkarken, son çeyrekte bu sektörlerden yine iyi sonuçlar bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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