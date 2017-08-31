Sanayide ciro ve kâr beklentileri çok aştı

Ağustos 31, 2017 0 Yorum 16 Okunma
Sanayide ciro ve kâr beklentileri çok aştı

2017 ilk yarı bilançoları tamamlandı ve sanayi şirketleri beklentilerin üzerinde ciro ve kârlara ulaştı.

Bu dönemde ihracatçı şirketlerin öne çıktığını belirten uzmanlar, teşviklerin ve vergi düzenlemelerinin de bu sonuçlarda etkili olduğunu söylüyor.

İlk yarıda otomotiv, cam, havacılık, telekom, gıda ve petrokimya öne çıkarken, ikinci yarıda da bu sektörlerden olumlu sonuçlar bekleniyor.

HAberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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