Sanayide lokomotif yine ihracat oldu

Mart 15, 2018 0 Yorum 202 Okunma
Sanayide lokomotif yine ihracat oldu

2017’de sanayi şirketleri güçlü kâra ve ciroya ulaştı.

Bilançolarda lokomotif yine ihracatçı şirketler olurken, ilk çeyrekte bu durumun devamı bekleniyor.

Savunma, turizm, havacılık, demir-çelik, enerji, petrokimya, teknoloji ise öne çıkabilecek sektörler arasında gösteriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap