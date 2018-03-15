Sanayide lokomotif yine ihracat oldu
2017’de sanayi şirketleri güçlü kâra ve ciroya ulaştı.
Bilançolarda lokomotif yine ihracatçı şirketler olurken, ilk çeyrekte bu durumun devamı bekleniyor.
Savunma, turizm, havacılık, demir-çelik, enerji, petrokimya, teknoloji ise öne çıkabilecek sektörler arasında gösteriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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