Savunma hisselerinde potansiyel çok yüksek

Temmuz 6, 2017 0 Yorum 156 Okunma
Savunma hisselerinde potansiyel çok yüksek

Yeni rekorlara imza atan BIST’te yükseliş sürüyor.

Bu süreçte performansıyla yatırımcılar için fırsat sunan sektörler arasında gösterilen savunma sanayiini analiz ettik ve beş hissedeki öngörüleri derledik.

Analistler, döviz bazlı satışlarla kur riskini bertaraf eden sektör şirketlerinden uzun vadeli istikrarlı ciro bekliyor.

Bu hisselerin endekse göre pozitif ayrışabileceği belirtiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap