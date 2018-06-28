Seçim sonuçları borsayı nasıl etkiler?

Haziran 28, 2018 0 Yorum 158 Okunma
Seçim sonuçları borsayı nasıl etkiler?

Piyasalarda kısa vadede seçimler belirleyici olacak.

Sonuçlarda, Cumhurbaşkanı’nın meclis ile uyumu ve ilk turda seçilip seçilmeyeceği önem taşıyor.

BİST’in seviyelerinin alım fırsatı yaratabileceği öngörülse de “Seçim sürecinin bitmesini bekleyin” önerisi öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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