Son çeyrek dönemde öne çıkacak sektörler
Dokuz aylık bilançolarda ana hikâye, yüksek kur ve faiz ile iç pazardaki daralma oldu.
Kâr artışı sınırlanırken döviz fazlası ve net nakdi olan şirketler güçlü sonuçlar elde etti.
Son çeyrekte ihracatçı şirketler ile cam, havacılık, gıda ve savunma için tablo olumlu olabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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