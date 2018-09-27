Sonbahar borsada hangi fırsatları getiriyor?

Eylül 27, 2018 0 Yorum 1256 Okunma
Sonbahar borsada hangi fırsatları getiriyor?

Borsada geri dönüşler başladı.

Mevsimselliğin etkisiyle demir-çelik, gıda, tekstil, dayanıklı tüketim, ulaştırma, çimento, kimya, orman-kâğıt ve kırtasiye hisselerinde kademeli alım fırsatı oluşabilir.

Ayrıca yeni borç yapılandırma olanağı da birçok hissede potansiyel yaratabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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