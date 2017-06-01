Stil sahibi patronlar
Stil sahibi olmak… Sadece giyimle değil duruşla, üslupla, iletişimle de farklılaşmaktır stil sahibi olmak.
En iyi kişisel marka örnekleri, kendi olabilenlerden ve kendi tarzını yaratanlardan çıkıyor.
Özel haber çalışmamızda stil sahibi olmanın sırlarını, inceliklerini araştırdık.
2017’nin trendlerini uzmanlara sorduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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