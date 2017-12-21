Teknoloji hisseleri yine kazandıracak

Aralık 21, 2017 0 Yorum 29 Okunma
Teknoloji hisseleri yine kazandıracak

Son üç yıldır olumlu getiri elde eden teknoloji hisseleri, 2017’de de bunu sürdürüyor.

Bu trendin 2018’de de devam etmesi bekleniyor.

Savunma sanayi harcamalarının, yerli üretim teknolojilerine ağırlık verilmesinin ve yatırımların artmasının etkisiyle, sektör şirketlerinin 2018’de de gelirlerini ve kârlarını yükselteceği tahmin ediliyor.

2018’deki en önemli riski ise kur artışı oluşturuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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