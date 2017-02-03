Teknoloji hisselerinde satış ve kâr artacak
Teknoloji hisseleri, 2014 ve 2015 yıllarından sonra 2016’da da yatırımcısına kazandırdı.
Sektör şirketlerinin yatırımların etkisiyle 2017’de de olumlu sonuçlar elde etmesi öngörülüyor.
Özellikle savunma sanayi harcamalarının, yerli üretim projelerinin ve ihalelerin, satış gelirlerini ve kârı artırması bekleniyor.
Kurdaki dalgalanma ve düşük iç talep ise 2017’deki riskler arasında gösteriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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