Temettü hisseleri yatırımcıya kazandırıyor

Mart 29, 2018 0 Yorum 334 Okunma
Temettü hisseleri yatırımcıya kazandırıyor

BİST-100’ün dalgalı seyrettiği bu dönemde temettü verimi yüksek hisselerin performansını inceledik.

Bu hisseler, BİST’e göre yatırımcısına daha iyi getiri sağlıyor.

Uzmanlar, ilk çeyrek bilançosu ile temettü verimi ve beklentisi yüksek hisselerde ‘alım’da kalınabileceğini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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