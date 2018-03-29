Temettü hisseleri yatırımcıya kazandırıyor
BİST-100’ün dalgalı seyrettiği bu dönemde temettü verimi yüksek hisselerin performansını inceledik.
Bu hisseler, BİST’e göre yatırımcısına daha iyi getiri sağlıyor.
Uzmanlar, ilk çeyrek bilançosu ile temettü verimi ve beklentisi yüksek hisselerde ‘alım’da kalınabileceğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Pastane zincirleri şubeleşme atağında
Sonraki haber Güneşte 50 megavat hedefliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?