Temettüsü yüksek hisseleri öneriyor
Yatırım Finansman, özellikle ikinci yarıyılda piyasalarda pozitif görünüm bekliyor.
İhracatı fazla, defansif ve temettü verimi yüksek hisselerde pozisyon almayı öneren kurumun model portföyünde yüzde 30 hisse, yüzde 30 mevduat, yüzde 20 altın, yüzde 10 tahvil ve yüzde 10 döviz var.
Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, borsada 12 aylık hedef fiyatlarının 92.500 olduğunu söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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