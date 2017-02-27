Ucuz Türk varlıkları yabancıları çekiyor
BİST-100 geçen hafta 89.000 sınırını aştı.
Bu seviyelerden alımı sürecin iyi yönetilmesi koşuluyla öneren uzmanlar, “Endeksle korelasyonu yüksek hisselerde alım için düzeltme beklemek daha sağlıklı” diyor.
Son dönemde yabancılar ise alımlarıyla dikkat çekiyor.
Yabancı paralar cinsinden Türk varlıklarının ucuz olmasının alımları artırdığı söylenirken, yabancı ilgisinin süreceği öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Durgunluktan mutluluk çıkardık!
Sonraki haber Decovita markasıyla seramik sektörüne girdi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?