Ucuz Türk varlıkları yabancıları çekiyor

Şubat 27, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Ucuz Türk varlıkları yabancıları çekiyor

BİST-100 geçen hafta 89.000 sınırını aştı.

Bu seviyelerden alımı sürecin iyi yönetilmesi koşuluyla öneren uzmanlar, “Endeksle korelasyonu yüksek hisselerde alım için düzeltme beklemek daha sağlıklı” diyor.

Son dönemde yabancılar ise alımlarıyla dikkat çekiyor.

Yabancı paralar cinsinden Türk varlıklarının ucuz olmasının alımları artırdığı söylenirken, yabancı ilgisinin süreceği öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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