Uzmanlar, borsada ‘satış zamanı’ diyor

Mart 16, 2017 0 Yorum 104 Okunma
Uzmanlar, borsada ‘satış zamanı’ diyor

2017’ye 77.754’ten başlayan BİST-100 Endeksi, 91.000’lere kadar yükseldi.

Kurdaki artış sonucu dolar bazında ucuz kalan ve iskontolu olan endeksin yukarı hareketi kaçırma endişesi yaşayan yatırımcıların alımıyla yükseldiği belirtiliyor.

Ancak yukarı potansiyelin sınırlandığını ve bu seviyelerin satış fırsatı sunduğunu söyleyen uzmanlar, alım için FED etkisi nedeniyle doları işaret ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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