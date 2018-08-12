Uzmanlar kurdaki artışı durdurmak için neler öneriyor?
Piyasalarda dalgalanma çok yüksek. Dolar kuru 6,75 TL’nin üzerini gördü. Uzmanlar, TCMB’nin net döviz rezervleriyle kur ataklarını karşılamada zorlanacağını, bu nedenle güvenin tekrar inşa edilmesi gerektiğini söylüyor. Kur için tahmin vermek ise çok zor.
Gelinen noktada ekonomi yönetimi ne yapacak? Yapısal reformlarla ilgili ne gibi gelişmeler olacak? Bundan sonraki faiz toplantısı 13 Eylül’de olan Merkez Bankası, olağanüstü toplanıp bir hamle yapacak mı ve bu hamle yeterli olacak mı?
Tüm bunlar piyasalar tarafında yakından izlenecek. Haberimizde bu sorulara yanıt aramaya çalıştık. Son sekiz yılda kurda yaşanan ralli hareketlerini de analiz ettik.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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