Uzmanlar portföylerde dövizi artırmayı öneriyor
Piyasalar, merkez bankalarının kararlarının etkili olacağı sonbahar aylarına giriyor.
BlST-100’de yaşanan yükselişler de dikkate alındığında hisse pozisyonlarının azaltılıp döviz pozisyonlarının artırılması önerisinin öne çıktığı bir döneme giriyoruz.
Portföy önerisi yapan yedi finansçı CEO’nun öne çıkardığı diğer yatırım aracı da mevduat. Bu süreçte yabancı yatırımcıların da izlenmesi tavsiye ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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