Uzmanlardan 2017’nin yatırım stratejileri

Aralık 25, 2016 0 Yorum 70 Okunma
Uzmanlardan 2017’nin yatırım stratejileri

BİST 2017’de yurtiçinde siyasi gelişmelere ve jeopolitik risklere, yurtdışında FED’in faiz artırımlarına, Trump’ın politikalarına ve Avrupa’daki seçimlere dikkat kesilecek.

Uzmanlar, BİST’in değerlemesini uygun bulsalar da yatırımcılara ‘temkinli ve seçici olun’ uyarısını yapıyor.

Hisse portföyünde bankaların yanı sıra döviz açık pozisyonu bulunmayan, nakit akışı ve ihracatı yüksek şirketler öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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