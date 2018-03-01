Uzmanların önerdiği bankacılık hisseleri
2017’de aktifler, mevduat, kredi ve kârlılıkta güçlü büyüyen bankalardan ilk çeyrekte de iyi performans bekleniyor.
Enflasyon, faiz, kur ve kredi risk primindeki artışlar ise banka hisselerine baskı yapıyor.
Bu süreçte en çok Akbank, Garantı, Vakıfbank ve TSKB öneriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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